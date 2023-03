Tsjilp! Hoeveel huismussen kan jij dit weekend tellen?

Uit onderzoek blijkt dat het aantal huismussen (Passer domesticus) in Europa sinds 1980 met de helft is gedaald. Bij ons is de populatie sinds 2007 met 42 procent afgenomen. De huidige populatie in Vlaanderen wordt geschat op 100.000 tot 200.000 koppeltjes. De vogel staat op de lijst met kwetsbare soorten.



De meest waarschijnlijke oorzaak is de daling van de kwaliteit van het leefgebied. Er is meer verstedelijking, meer verharding en minder groen. Hoe minder groen binnen een afstand van enkele tientallen meters, hoe minder voedsel, hoe minder schuil- en nestplaatsen. En dus hoe moeilijker voor de huismus.