Kasteel Wissekerke in Bazel na anderhalf jaar opnieuw open: "Verjonging en interactie centraal"

Kasteel Wissekerke is sinds 1989 eigendom van het Lokaal Bestuur Kruibeke. Meteen was het grote publiek welkom op het domein. Het imposante gebouw werd kamer na kamer in ere hersteld. Maar in 2021 ging het kasteel dicht om zich te kunnen aanpassen aan het toenemende aantal toeristen en de veranderende toeristische beleving van mensen. Nu, anderhalf jaar later, gaat het kasteel opnieuw open voor het grote publiek.