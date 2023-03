"In de woestijn schoten ze voor onze ogen mensen dood": minderjarige vluchtelingen door de hel op hun tocht naar een veilig land

"We hadden geen geld meer voor eten of drinken. Vier dagen hebben we gelopen, we werden gek van de honger en dorst. De derde dag begon het eindelijk te regenen. We probeerden het water op te vangen om het te drinken. Maar er was niet genoeg. We waren met een groepje jongens, en we begonnen te vechten om het water. Ik kan dat niet vergeten."