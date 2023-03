Nieuw voedselbos met speeltuin "Kempenpark" opent in Genk

De vzw Plukraak won twee jaar geleden het Burgerbudget van de Stad Genk. "Ons doel is om voedselbossen aan te planten in elke deelgemeente van Genk", zegt Lucchesi. Kempenpark is het tweede voedselbos dat ze openen, in samenwerking met jeugdwelzijnswerk GIGOS, de stadsdiensten en de buurtbewoners. Er komt ook nog een kruidentuin.

Toch zal het nog zeker zeven jaar duren voor het voedselbos helemaal volgroeid is. "In die tijd willen we de buurt zeker betrekken in het groeiproces van alle aanplantingen", besluit Lucchesi.