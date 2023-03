Webbekoms Broek in Diest heeft nieuwe uitkijktorens: "Om beter dieren te observeren" 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in het Webbekoms Broek in Diest twee nieuwe uitkijktorens geplaatst. Ze vormen bijkomende troeven voor een bezoek aan het gebied, vinden ze bij het bezoekerscentrum van het Webbekomst Broek.

“De uitkijktorens zijn constructies in hout”, legt Erik Spiessens van het bezoekerscentrum uit. “Ze hebben kijkgaten om het gebied te observeren. Dat kan ook vanop het platform bovenaan de trap. In de uitkijktorens zijn ook enkele bestaande constructies verwerkt. Ze worden nog aangekleed met infopanelen over fauna en flora.” Er valt dan ook veel fauna en flora te observeren in het Webbekoms Broek. Zo is het bijvoorbeeld een natuurgebied met opvallend veel vogels.