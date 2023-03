Noorse stroomnet kan grote toevloed aan datacenters (waaronder dat van TikTok) niet langer aan

Een datacenter is een faciliteit die is ontworpen om grote hoeveelheden gegevens op te slaan, te verwerken en te verdelen. Het kan gebruikt worden om computer- en netwerksystemen te huisvesten en te beheren, en om toegang te bieden tot gegevens en applicaties via internet of andere netwerken. In feite is het de ruggengraat van de digitale wereld en een cruciaal onderdeel van de IT-infrastructuur van bedrijven en organisaties.