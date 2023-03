Druivenstreek focusregio voor De Gordel: "Voor het eerst met trailparcours"

De Druivenstreek is de focusregio van de Gordel op 3 september 2023. Nieuw deze editie is een trailparcours, een route van 20 kilometer op onverharde paadjes, dwars door de streek. In Overijse komt er een evenementenlocatie die dient als trekpleister, maar ook in Hoeilaart, Huldenberg, Bertem en Tervuren zal er wat te doen zijn. Er blijft ook een Gordeltrefpunt in Huizingen, net zoals vorig jaar. Vanuit Huizingen vertrekken de fietspelotons.

“We gaan voor de oorspronkelijke boodschap van de Gordel, die het groene en het Vlaamse karakter van de Rand in de kijker zet”, zegt minister Ben Weyts. Zo zijn er de bekende fiets- en wandeltochten, optredens en andere randanimatie, maar ook enkele nieuwigheden, zegt Weyts. Naast de klassieke gordel van 100 kilometer, is er bijvoorbeeld ook een rit van 125 kilometer doorheen de streek.