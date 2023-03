700 brandweerlieden bestrijden in Spanje de eerste grote bosbrand van het jaar

De brand doet ook terugdenken aan de zomer van 2022. Toen werd in heel Europa ruim 780.000 hectare in de as gelegd, ongeveer het dubbele van het jaargemiddelde van de afgelopen 16 jaar. "Deze branden die we zien, vooral zo vroeg in het jaar, zijn opnieuw het bewijs van de klimaatnoodtoestand die de mensheid doormaakt, die vooral landen zoals de onze treft en verwoest", zei de Spaanse premier Pedro Sanchez op een persconferentie in Brussel.