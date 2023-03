Staatsbezoek aan Zuid-Afrika: Belgen leveren minilabo voor mRNA-vaccins in Zuid-Afrika

Tijdens hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika zijn koning Filip en koningin Mathilde langsgegaan bij de site van het Zuid-Afrikaanse biotechbedrijf Afrigen in Kaapstad. HEt bedrijf slaagde er vorig jaar in om zijn eigen mRNA-coronavaccin te ontwikkelen, door dat van de Amerikaanse farmareus Moderna te ontleden. Momenteel bevindt het eerste in Afrika gemaakte mRNA-vaccin zich in de preklinische testfase.