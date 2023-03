Studenten Geneeskunde in Kortrijk verzorgen teddyberen van kinderen om angst voor dokters weg te nemen

Een van de kinderen is Amelie, die haar knuffel Apie de aap heeft meegebracht. "Het is de beer van mijn zus", lacht ze. "Ik heb er zelf ook maar ik wilde liever deze grote meedoen. Apie is 35 keer gevallen en dus moet hij naar de dokter. We gaan hem moeten verzorgen, waarschijnlijk gaan we hem spuitjes geven. Gelukkig moet ik gene krijgen, want ik ben bang van spuitjes."