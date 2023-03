Vanaf 1 april krijgen 20.000 bewoners van woonzorgcentra extra geld van regering om kosten te betalen

Gemiddeld gaat het om 125 euro netto extra per maand, voor bewoners met de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) gaat het om 214 euro netto per maand extra. Bewoners die nu al recht hebben op het zorgbudget zullen automatisch het hoger bedrag ontvangen. "Dat betekent dat de totale tussenkomst die we doen als Vlaamse overheid stijgt tot een bedrag tussen 550 en 700 euro per maand", zegt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V). "Want wij beseffen absoluut dat de factuur in het woonzorgcentrum voor veel mensen een grote uitdaging is."