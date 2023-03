Pornografie of kunst? Schooldirecteur in VS moet ontslag nemen na les over de David van Michelangelo

In een interview zei de voorzitter van het schoolbestuur dat de directeur vorig jaar een bericht naar ouders stuurde waarin hij hen waarschuwde dat studenten Michelangelo's David zouden zien. De nieuwe directeur heeft dat dit jaar niet gedaan. Hij noemde het een "flagrante fout" en zei dat "ouders het recht hebben om te weten wanneer hun kind een controversieel onderwerp en foto wordt bijgebracht".

"We gaan niet het volledige standbeeld van David aan kleuters laten zien. We gaan hem niet aan tweedeklassers laten zien. Het tonen van het hele beeld van David is op een bepaalde leeftijd gepast. We gaan nu uitzoeken wanneer dat is," zei de voorzitter.