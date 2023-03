Zeker 23 doden na doortocht van vernietigende tornado in Verenigde Staten

Zijn er vaak tornado's in de VS?

Tornado's komen vrij vaak voor in de Verenigde Staten. Elk jaar worden er gemiddeld ongeveer 1200 tornado's geregistreerd in de VS, met het hoogste aantal tornado's in het voorjaar en de vroege zomer.

Waarom komen die tornado's er zo vaak voor?

De voornaamste reden is de geografie van het land. De VS is een groot land met een gevarieerd landschap en verschillende klimaatzones met verschillende weersomstandigheden. De verschillende zones kunnen met elkaar botsen en tot instabiele atmosferische omstandigheden leiden.