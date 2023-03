Verhuist Brusselse nachtclub Fuse permanent naar paleizen onder zuidstation? "Het potentieel is er"

"Een permanente verhuis overwegen is veel gezegd", zegt Steven Van Belle. "Wij hebben de locatie ontdekt in onze zoektocht naar een geschikte plek voor onze verjaardag. Momenteel is er nog heel wat onduidelijkheid rond de Blaesstraat." Daar is de Fuse momenteel gehuisvest en kwamen er klachten van buren over geluidsoverlast die de toekomst van de club onzeker maakten. "Wij willen daar niet weg, maar we moeten wel alle opties openhouden. Daarom hebben we aan de taskforce nightlife laten weten dat als we zouden moeten verhuizen, de "quadrilatères" eventueel wel een interessante plek zouden zijn."