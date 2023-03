Vernieuwde pier in Blankenberge kan in april al openen, 2 jaar eerder dan voorzien

De pier in Blankenberge was volledig verrot. Een nieuwe wandelweg drong zich op. De nieuwe betonnen wandelweg die zo goed als klaar is, is gebouwd naar het originele ontwerp uit 1933. De pier zou zijn mannetje moeten kunnen staan tegen extreme weersomstandigheden.

Het kostenplaatje van tien miljoen euro is door de inflatie uiteindelijk wat hoger komen te liggen dan voorzien, maar het goeie nieuws is dan weer dat de bouwwerken veel sneller afgerond zullen zijn dan gepland. Bij de afbraak in 2021 werd gemikt op 2025, maar burgemeester Björn Prasse (Open VLD) bevestigt dat de pier op woensdag 19 april wordt opengesteld voor het grote publiek.