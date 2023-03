300 kinderen rijden hun eigen Ronde van Vlaanderen in Brugge als echte Flandriens in slecht weer 

Het Minnewaterpark in Brugge is meestal een plek voor een romantische wandeling, maar dit weekend waren kinderen er baas op hun fiets. Een mini-versie van de Ronde van Vlaanderen was het, in de stad waar Vlaanderens Mooiste volgende week start. Al had het evenement door de aanhoudende regen meer weg van een cyclocross.

"Wat meer zon was misschien leuker geweest", zegt organisator Lieven Van Belle. "We hebben uiteindelijk de weersomstandigheden gekregen die een Vlaamse klassieker waardig waren. De kinderen zijn er vol voor gegaan, sommigen kwamen volledig beslijkt over de meet. Het is leuk om te zien dat ze zich van dat weer niets hebben aangetrokken. Het zijn echte Flandriens."

