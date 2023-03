"Clio heeft haar groene lauwerkrans terug": Universiteit Antwerpen onthult echte kleuren van een schilderij van Johannes Vermeer

Op zijn doek “De schilderkunst” heeft Johannes Vermeer zichzelf afgebeeld op de rug. We zien hem schilderen aan zijn ezel. Zijn model is Clio, de Griekse muze van de geschiedenis. Het meesterwerk van Vermeer uit 1666-1668, waar hij zelf erg aan gehecht was, hangt in het Kunsthistorisches Museum van Wenen. Het is een van de weinige werken die op dit moment niet te zien zijn in de grote overzichtstentoonstelling in het Rijksmuseum van Amsterdam.