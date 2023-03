Na sociale crisis bij Delhaize pleiten vakbonden voor één statuut in hele retailsector: "Gelijk loon voor gelijk werk"

Gelijk loon voor gelijk werk is een basisrecht, zegt Kristel Van Damme van retailvakbond ACV Puls in "De zevende dag" tijdens een debat over de sociale crisis bij Delhaize. Daar wordt al dagenlang gestaakt sinds Delhaize had aangekondigd dat ze de 128 winkels in eigen beheer wil verkopen aan zelfstandige uitbaters. "Voor ons lijkt het heel normaal dat iedere kassierster of iedere rekkenvuller bij Delhaize of AD Delhaize net hetzelfde verdient."