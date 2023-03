"Moderne ongevoeligheden" nu ook weggewerkt in romans Agatha Christie: geen "zigeuner" of "afschuwelijke" kinderen meer 

Uitgeverij HaperCollins gaat de "aanstootgevende taal" aanpassen in de nieuwe versies van de romans van Britse schrijfster Agatha Christie. Proeflezers hebben aangegeven dat bepaalde passages over uiterlijke kenmerken of etniciteit niet meer passen in de huidige tijd. Zo is een passage over kinderen wiens ogen en neuzen "afschuwelijk" zijn, geschrapt.