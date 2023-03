Akkoord over master Geneeskunde in Bergen en Namen, MR en PS wenden crisis af

De master Geneeskunde in Bergen en Namen is dus goedgekeurd, maar er zijn heel wat voorwaarden aan verbonden. Zo zal de universiteit van Bergen geen extra financiële middelen krijgen om de master te kunnen organiseren. De andere faculteiten in de Franse Gemeenschap hoeven ook geen middelen in te leveren.

Over vijf jaar volgt een beoordeling van de erkenning van de masters, in een onafhankelijk onderzoek. Dan wordt bijvoorbeeld gekeken of de masters ertoe geleid hebben dat er zich meer artsen vestigen in Henegouwen en Namen.

Bovendien moet de universiteit van Bergen de master ook samen met de ULB (Université Libre de Bruxelles) en het Universitair Ziekenhuis Erasmus in Brussel organiseren. Er komt dus geen nieuw academisch ziekenhuis in Bergen.

De regering heeft ook plannen om het stelsel van vergunningen te hervormen. Ze willen de financiering van elke nieuwe vergunning gedurende drie jaar blokkeren, "om de instellingen te responsabiliseren".