Team "Puzzles from Brussels" wint BK Puzzelen in Leuven: "Strategie? Eerst de stukjes sorteren"

De organisatie hoopte dat ze de recordtijd van hetzelfde kampioenschap legpuzzelen in Nederland konden kloppen. "De te kloppen tijd was 1 uur en 6 minuten", zegt Bert. "We zijn blij dat dat gelukt is." Puzzelaar Fenna Bontje uit Zemst van het winnende team "Puzzles from Brussels" heeft haar zus, man en een vriendin meegebracht. Voor het groepje fervente puzzelaars was de wedstrijd naar eigen zeggen een fluitje van een cent: "Wij puzzelen vaak. Een keer in de week maken we een puzzel, meestal van 1000 stukjes."