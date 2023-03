Boeren in Westhoek protesteren langs parcours Gent-Wevelgem

Het is niet het eerste jaar dat Bert actie voert. Samen met zijn collega's stond hij in 2022 te toeteren met een rij tractoren langs het parcours. "Dit jaar doen we dat ook nog, maar dan in Geluveld. Ondertussen gaan andere tractoren rond de koerstrui een hart vormen. We willen de landbouw in de kijker blijven zetten en de burger duidelijk maken dat nog niet alles in orde is."