Verenigd Koninkrijk gaat lachgas verbieden: "Drug draagt bij aan asociaal gedrag"

Daarom zal de Britse overheid distikstofmonoxide of lachgas binnenkort verbieden als recreatieve drug. De regering wil dat de verkoop van lachgas wordt beperkt tot de bedoelde doeleinden. Volgens de Britse openbare omroep BBC is lachgas een van de meest gebruikte drugs bij 16- tot 24-jarigen. De omroep meldt dat de details over het verbod maandag bekendgemaakt zullen worden.

Het Verenigd Koninkrijk is niet het eerste land dat lachgas verbiedt. In Nederland is het bezit en de verkoop ervan sinds 1 januari verboden.