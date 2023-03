Dodelijk ongeval in Baal: vrouw wordt onwel en botst frontaal op tegenligger

Zaterdagavond is er in de Nobelstraat in Baal, bij Tremelo, een ernstig verkeersongeval gebeurd.

Burgemeester Bert De Wit (CD&V) bevestigt dat een vrouw na een verkeersongeval overleden is: “Ze is vermoedelijk onwel geworden, omdat ze afweek van een rijvak waar dat niet zou moeten gebeuren”, zegt hij. De bestuurster zou daardoor frontaal op een tegenligger gereden zijn. De vrouw heeft het ongeval niet overleefd. De bestuurder van de tweede wagen, een 39-jarige vrouw, is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar zij was nooit in levensgevaar.

De straat werd afgezet en het parket zal ter plaatste komen om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.