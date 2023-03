Dronken Duitser beschadigt voorbijrijdende auto met reiskoffer en moet roes uitslapen in Leuvense politiecel 

Een 27-jarige man uit Duitsland werd zaterdagnacht opgesloten in de politiecel om zijn dronkenmansroes uit te slapen. Net daarvoor had hij op de Tiensesteenweg in Leuven schade toegebracht aan een voorbijrijdende auto door er met zijn reiskoffer tegen te slaan.

De bestuurder van de auto was gestopt voor de Duitser, die wankelend rondliep in het midden van de straat. Nadat de dronken man de wagen had bekrast en maar agressief bleef uithalen, stapten de bestuurder en de passagier uit om hem tegen te houden.

Een getuige, die de man eerder op straat had zien ronddwalen, had even daarvoor ook al de politie verwittigd. Twee patrouilles konden de dronken man in de boeien slagen. Daarna werd hij in de politiecel opgesloten om af te koelen en te ontnuchteren. De eigenaar van de beschadigde wagen diende een klacht in.