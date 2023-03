Vier Nederlanders omgekomen bij ongeval op Duitse snelweg

Een zwarte dag op de Duitse weg vandaag. Het begon toen vanochtend een auto met twee inzittenden van de rijbaan slipte op de snelweg A3 bij Emmerich in Duitsland. De auto kwam terecht in een greppel en de twee inzittenden zijn vervolgens uit de auto geraakt. Vervolgens is een bestuurder die toevallig passeerde, gestopt om de passagiers te helpen.