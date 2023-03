GlazenHuis in Lommel giet glazen sterren in opdracht van Make-a-Wish voor gezinnen die wenskind verloren hebben

"We maken gebruik van de techniek die sandcasting heet", legt Nadia Matthynssens uit, ateliermedewerker in het GlazenHuis. "We hebben een bergje zand waar we de stervorm in drukken. Als we de mal wegnemen ontstaat er een holte waarin we het glas gieten." Het vloeibaar glas is meer dan 1.200 graden.