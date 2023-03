Groen en Vooruit Herent bundelen krachten als PACT 3020

Draye en Suetens trekken de lijst samen, maar er kan er slechts een burgemeester worden. "Dat zien we wel als het gebeurt", zegt Seutens. "We zouden bijvoorbeeld ook naar de voorkeurstemmen kunnen kijken. Alleszins is dat iets waar we heel helder over zullen communiceren met elkaar." Ook Draye deelt dezelfde mening: "De stem van de kiezer is natuurlijk belangrijk."

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 wordt een burgemeester rechtstreeks verkozen. Zo staat het in de nieuwe kiesregels. De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de nieuwe coalitie wordt burgemeester. Mocht PACT 3020 de grootste partij van het nieuwe gemeentebestuur van Herent worden, dan zullen ze de dus sjerp niet onderling kunnen verdelen.