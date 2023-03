Historische bocht in Kleine Nete in ere hersteld: "Meer ruimte geven aan water en overstromingen tegengaan"

Het herstel is daarnaast een van de maatregelen van het rivierherstelprogramma Kleine Nete onder leiding van provinciegouverneur Cathy Berx. Door het water opnieuw meer ruimte te geven, moeten overstromingen vermeden worden. "In de zomer van 2021 moesten de burgemeester van Geel en ik nog het rampenplan afkondigen, omdat we in de buurt van Ark van Noë enkele overstromingen hadden", blikt hij terug. "Verder stroomafwaarts, in Lier, zijn er ook al veel geweest. Om dat tegen te gaan, moesten we dus ook hier, meer stroomopwaarts, de Kleine Nete aanpakken."