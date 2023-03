Iedereen BBB! Voor de Boeren en de Boze Burgers! 

Het enige wat hier wat wringt, is dat de CD&V natuurlijk -op een korte paarse periode na aan het begin van de eeuw- sinds mensenheugenis aan de macht is in Vlaanderen, en je je dus kan afvragen waarom die partij al niet eerder is opgekomen voor de "vergeten Vlaming" en "de ziel van Vlaanderen". Misschien had ze dat beter gedaan toen ze nog veel groter was, en meer macht had. Maar goed, de voorzitter noemde zijn partij in VTM Nieuws "een oude tanker die hij aan het keren is."