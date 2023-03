Jules brengt woordenboek van 450 pagina's en 12.000 woorden uit over dialect in Avelgem: het "Ovvelgems"

Het Avelgems kent volgens Lampoule een groot verschil met andere West-Vlaamse dialecten. "Wij leunen wat meer aan bij het Oost-Vlaams. In Kortrijk zeggen ze: "De grieze muze bluft thus en zit in een izeren bakske." Wij zeggen: "De grijze muize blijft thuis en zit in een ijzerie bakske." Wij spreken dan weer wel de "sk" uit. "Skole, skouwe". In Oost-Vlaanderen is het meer met de "sch" vooraan."

"Onpetjuistig" vindt Lampoule dan weer het mooiste woord in het boek. "Dat wil zeggen "hobbelig". "Nen onpetjuistigen weugt" is een moeilijk berijdbare weg. Dat komt nog uit de tijd dat er nog kasseien lagen."

Het boek is uitgegeven door GOKA en kost 45 euro. Het is verkrijgbaar in de bibliotheek van Avelgem.