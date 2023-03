Maarten Gabriels voor vijfde keer winnaar van "Keizerschap" in Lillo: "Dit is de Champions League van het gansrijden" 

Het gansrijden is een bekende populaire traditie in de Antwerpse polder. Het "Keizerschap" is een soort finale, maar vooraf vinden dezelfde wedstrijden al plaats in de verschillende andere poldergemeenten. "Eigenlijk start het ganzenrijdersseizoen ergens midden februari", vertelt iemand uit het publiek. "Dan strijden de verschillende ganzenrijdersverenigingen in elk polderdorp tegen elkaar om daar koning te worden."