Winnaar eerste Belgisch kampioenschap bierbakwerpen in Haacht gooit bak 32,5 meter ver

De organisatoren van het eerste Belgisch Kampioenschap Bierbakwerpen, vier studenten event- en projectmanagement, zochten een leuk kampioenschap om zelf op poten te zetten. "We kregen de opdracht om zelf iets te organiseren", vertelt Jarne Verhulst. "We hebben gekozen voor een ludiek idee, maar het was een groot succes, al zat het weer wat tegen."

Naast de wedstrijd bierbakwerpen was er ook randanimatie voorzien. De bezoekers konden bijvoorbeeld een biertje gaan drinken bij de brouwerij. "Door het weer was het moeilijk om de tenten op te zetten voor het evenement", vertellen de studenten, "maar gelukkig kwam het zonnetje erdoor toen ook de mensen aankwamen."