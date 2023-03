Chaos in Libanon: plotse beslissing van regering om nog niet over te schakelen op zomertijd doet land in twee tijdzones belanden 

Verschillende bedrijven en grote televisiezenders zijn vanmorgen wel overgeschakeld op zomertijd. De nationale luchtvaartmaatschappij zit dan weer nog op wintertijd. Chaos is het woord. "We weten vandaag niet precies wie wat gaat doen. Wanneer begint de basketbalwedstrijd deze namiddag? Hoe laat zal de school van mijn kinderen morgen starten? Vandaag wordt het in elk geval een opstartdag om te kijken hoe het zal verlopen", getuigt Daisy Mohr.

"Er zijn heel veel grappen op sociale media, op televisie. Iedereen stuurt elkaar berichten", klinkt het. Het lijkt allemaal dus dolkomisch, maar dat is het hoegenaamd niet. "Voor veel mensen is het lachen vergaan. Het gaat bijzonder slecht in Libanon. Er is een gigantische economische crisis met een enorme inflatie. Er is veel woede over hoe dit land bestuurd wordt en wat politici hier plotseling kunnen beslissen tijdens een koffieafspraakje."

"De teleurstelling is enorm en dat is niet noodzakelijk religieus getint. In deze enorme economische crisis worden er helemaal geen beslissingen genomen door de politiek. Hoe kan het nou - vragen veel Libanezen zich af - dat zo'n beslissing als deze, die de chaos alleen maar groter maakt en de bedrijfswereld in de problemen brengt, wel gebeurt."