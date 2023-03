Limburgse wolvenroedel krimpt van 13 wolven tot 5 of 6 dieren

Het aantal wolven in de Limburgse wolvenroedel is sterk afgenomen tot vijf of hoogstens zes wolven. In november 2022 waren er nog dertien in de roedel. Enkele dieren zijn doodgereden, sommige anderen zijn weggetrokken. Een wildcamera van Welkom Wolf wist vijf wolven vast te leggen, misschien de volledige roedel dus.