Mussengroepen winnen terrein in Brussel, nu nog de mus

Of het aantal mussen ondertussen gestegen is, is nog niet duidelijk: "We hebben voorlopig nog geen eigen tellingen, maar ontwikkelen een meetinstrument om dat op te volgen. Voorlopig lijkt de daling van de laatste dertig jaar zich te stabiliseren. Toch moeten we opletten. Bij de inrichting van de stad houdt men nog niet genoeg rekening met verschillende diersoorten rond ons. Mussen hebben nood aan insecten en planten om te eten. Daar moet je ruimte voor vrijhouden, niet alles volbouwen. Onze voornaamste doelstelling blijft sensibilisering. Als wij in Schaarbeek 74 vogelhuisjes verdelen, hebben wij daar even veel gesprekken met buurtbewoners over biodiversiteit. Als wij dertig mensen kunnen bereiken met een wandeling, dan hebben we ook dertig mensen gesensibiliseerd. Voor ons is dat het belangrijkste."