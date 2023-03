Ondanks slechte weer toch 38.000 schelpen geteld tijdens Grote Schelpenteldag aan zee

In 2022 was het nonnetje de meest getelde schelp, gevolgd door de kokkel, de mossel en de Amerikaanse zwaardschede. In Nederland was de meest getelde schelp de halfgeknotte strandschelp, gevolgd door de ovale strandschelp en de stevige strandschelp. Of die top vier ongewijzigd blijft en wat de verschillen zijn met de vondsten op Nederlandse en Noord-Franse stranden, zal later deze week blijken nadat alle resultaten zijn verwerkt