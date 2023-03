Auto gaat uit bocht in Zandhoven en belandt 100 meter verder op zijkant, bestuurster gewond

In Pulle, deelgemeente van Zandhoven, is een 40-jarige vrouw gewond geraakt bij een zwaar ongeval op de Boudewijnlaan, richting Zandhoven. Haar wagen ging in een flauwe bocht van de weg, botste tegen de vangrail en schoof daarna nog 100 meter over de weg vooraleer de wagen over de vangrail tot stilstand kwam. De vrouw verkeert niet in levensgevaar.