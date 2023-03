Oud-gangster die recent getuigde over de Bende van Nijvel, is overleden

Door hun werkwijze werd al snel de vraag gesteld of ze ook gelinkt konden worden aan de Bende van Nijvel, die in dezelfde periode minstens 28 mensen vermoordde, vooral bij overvallen op supermarkten. Dat de leider van de Bende van Baasrode, Philippe De Staercke, gezien werd bij de Delhaize van Aalst, kort voor de Bende van Nijvel daar haar laatste overval pleegde, versterkte dat vermoeden nog. Mogelijk was De Staercke daar op verkenning, al is hij nooit veroordeeld voor betrokkenheid bij de Bende van Nijvel.