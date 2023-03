Ouders kamperen hele weekend voor schoolpoort van basisschool Het Laar in Dendermonde: "Maar vier plaatsen voor kleuters vrij"

Mama Candy Stockmans was de allereerste die vrijdagavond aankwam: "Om 17.00 uur stond ik hier", vertelt ze. "Ik ben er eigenlijk al mee bezig van in februari. Ik heb geen broers of zussen, m'n ouders en schoonouders zijn niet meer van de jongsten, dus heb ik met vrienden en kennissen een systeem uitgedokterd met shiften van acht uur, zodat we om de acht uur aflossen."

Het zoontje van Candy heeft ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en een spraakontwikkelingsstoornis. "Voor hem is Het Laar de beste oplossing, hier zal hij goed begeleid worden. Mochten ze hier met het digitaal inschrijvingssysteem werken, dan was hij er niet bij. Wij wonen namelijk in Mollem, dat is net buiten de kilometerzone, we wonen drie kilometer te ver en zouden hem hier niet kunnen inschrijven. Dus ja, voor mij is het kamperen het ideale scenario."