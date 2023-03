Dassen in de spoorwergberm: kunnen ze ook bij ons het treinverkeer lamleggen?

Het is nog maar de vraag of de dassen hun nieuwe plek zullen aanvaarden en niet terugkeren naar hun oude woonplaats. "De locaties van burchten is voor dassen erg belangrijk. We weten dat locaties overgaan van generatie op generatie", zegt Criel. "Er wordt jaren en jaren aan voortgebouwd. Dat is de reden waarom ze zo'n groot gebied kunnen innemen. We hebben al gezien dat burchten die een eeuw lang niet gebruikt waren, achteraf toch weer gevonden en bewoond werden."

"Het is dus niet zeker dat de Nederlandse dassen de kunstmatige burcht gaan verkiezen boven de originele", zegt Criel. "Het zou kunnen dat ze de dieren misschien een tijdje verplicht opsluiten en ze pas weer vrijlaten tot ze het gewoon zijn. Dat is afwachten."