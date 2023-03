Park naast Europees Parlement voortaan vernoemd naar Antoinette Spaak

“Ze was een persoonlijkheid die door de hele Belgische politieke klasse unaniem werd gewaardeerd, en is een voorbeeld voor velen”, klonk het in het voorstel. “Het park in de schaduw van het Europees Parlement, waar zij zo lang heeft gezeten, een oase van groen en sereniteit in het hart van de Europese wijk, is dan ook een ideale plaats om hulde te brengen aan de Brusselse burger en overtuigde Europeaan die zij was".