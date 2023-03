Kasteel de Merode in Westerlo wint prijs voor duurzaam verwarmingssysteem: "Warmte uit water rond kasteel gebruikt om binnen te verwarmen"

"Het systeem zelf is niet echt heel vernieuwend", zegt prins de Merode. "Het is wel de eerste keer dat de techniek gebruikt is in grote en 600 jaar oude gebouwen zoals dit kasteel." Hij stelde het systeem een tiental jaar geleden al eens voor. "Maar toen vertelde iedereen mij dat dat onmogelijk was: zo'n technieken konden enkel in moderne gebouwen, die een lage temperatuur nodig hadden, gebruikt worden." Omdat het kasteel de Merode vooral in de winter veel toeschouwers ontvangt, maar ook een kunstcollectie herbergt, is een stabiele temperatuur belangrijk.