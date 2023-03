Fel debat over puberteitsremmers en mannelijke/vrouwelijke hormonen: "Wat jullie doen, is een experiment op kinderen"

De pioniers waren Nederlandse artsen van het UMC in Amsterdam, zij wilden ook jonge kinderen (vanaf 12 jaar) met genderdysforie medische hulp bieden. De artsen zagen hoe de genderdysforie in de puberteit verergerde bij deze kinderen. Puberteitsremmers moesten het mentale leed verlichten, en ook de transitie op latere leeftijd vergemakkelijken.

Bovendien, schreven de Nederlandse onderzoekers, was de behandeling omkeerbaar, en boden puberteitsremmers extra tijd aan het kind om samen met een psycholoog uit te zoeken of ze inderdaad verder in transitie willen. Want een volgende fase - het nemen van vrouwelijke of mannelijke hormonen van het gewenste geslacht rond de leeftijd van 16 jaar - is onomkeerbaar. Met testosteron krijgen biologische meisjes dan een lagere stem, een baard en grotere clitoris, oestrogenen zorgen bij biologische jongens voor borstgroei en bredere heupen. Geslachtsoperaties kunnen eventueel vanaf 18 jaar.

Deze behandelingsmethode met puberteitsremmers zijn we vandaag “The Dutch Protocol” gaan noemen, en wordt in genderteams overal ter wereld toegepast. De minimumleeftijd van 12 jaar is verdwenen. The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) adviseert als minimumgrens “Tannerstadium 2”, de start van de puberteit die bij elk kind individueel verschilt. Bij biologische meisjes ligt dat meestal rond de leeftijd van 11-12 jaar, bij biologische jongens rond 12-13 jaar. Volgens kinderendocrinoloog Martine Cools (UZ Gent) is het "belangrijk om te starten wanneer de puberteitskenmerken zich nog niet helemaal ontwikkeld hebben". "Maar té vroeg starten mag ook niet, want decapeptyl heeft enkel effect op het moment dat de puberteit al bezig is."