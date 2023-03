Fietsen voortaan verboden in Leibergbos in Aarschot: "Natuur kan het niet meer aan" 

"Het gaat niet goed met het Leibergbos", staat te lezen in een bericht van de Stad Aarschot. Volgens de stad beschadigen de wielen van de vele fietsers de natuur in het populaire bos: "Het lijdt onder je wiel."

In vergelijking met 2016 zou er nog maar 20 procent van de ondergroei en voorjaarsbloemers in het bos overgebleven zijn. "De vele fietsers en BMX'ers die er passeren, rijden over de boomwortels, bloemen en struiken. Helaas kan het bos dat nu niet meer aan."

Het is daarom verboden om in het bos te fietsen. Wandelaars zijn wel nog toegelaten, maar enkel op de twee hoofdpaden. "Zo willen we het bos beschermen en terug tot leven laten komen", zegt de stad. "We begrijpen dat dit geen leuk nieuws is, maar we hopen op je begrip", zo klinkt het.