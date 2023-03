Honduras verbreekt diplomatieke banden met Taiwan (en gaat meer samenwerken met China)

Steeds meer landen verbreken de diplomatieke betrekkingen met Taiwan. Dat is "een zeer grote uitdaging voor de diplomatieke betrekkingen van het land", aldus Johnny Chiang, een wetgever van de Taiwanese oppositiepartij. Toen Taiwan in 1971 de erkenning van de Verenigde Naties verloor, had het nog 56 diplomatieke bondgenoten. Ondertussen is dat aantal geslonken tot slechts 13.