Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar verijdelde aanslag in Borgerhout

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft twee van de vijf mannen aangehouden die in de nacht van vrijdag op zaterdag waren opgepakt in Borgerhout. Het gaat om twee Nederlanders van 25 en 30. Een minderjarige Nederlander is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Ze worden ervan verdacht dat ze een aanslag wilden plegen op een gebouw. De twee Belgen zijn vrijgelaten.