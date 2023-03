Lichamen van vader en zoon aangetroffen op kleine woonboot in Herdersem

In Herdersem, bij Aalst, zijn een 48-jarige man en zijn 20-jarige zoon dood aangetroffen in hun woonboot. Het was de jachthavenmeester die de politie verwittigde, ook ongeruste buren sloegen alarm omdat ze de vader al 10 dagen niet meer gezien hadden. De politie vond de twee lichamen in schrijnende omstandigheden.