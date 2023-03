Carnavalsgroep uit Diest haalt graffiti van praalwagens dankzij bevriend schilder: "Hij had het juiste schoonmaakproduct" 

Wie de wagens heeft besmeurd, weten de carnavalisten niet: "We laten het werk over aan de politiediensten", zegt Beeris, "maar in de toekomst gaan we beter kijken of alles op slot is. Vandalisme kan je helaas niet vermijden: als ze willen, kunnen ze alles doen."

Toch kijkt Beeris terug op een gelukkige carnavalsperiode: "Na drie coronajaren, was dit een goed carnavalsseizoen. Er was bij elke stoet die we gedaan hebben veel volk. Dat geeft veel voldoening. Daarom blijven we het doen."