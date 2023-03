Varen op de Mandel mogelijk door bouw van drie aanlegsteigers in Dentergem

Ook de buurgemeenten Wielsbeke en Oostrozebeke waren van de partij bij de opening. "Het water is goed bevaarbaar. Dit project wordt een schot in de roos", reageert burgemeester Luc Derudder (Oostrozebeke.nu). "Ter hoogte van de Hoogleenstraat hebben we de trappen aangepast zodat de sportievelingen makkelijk in en uit het water kunnen. We werken graag mee aan dit project."